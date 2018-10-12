Під владою антициклону: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
Вночі в Україні очікуються тумани.
Найближчими днями через вплив антициклону в Україні буде тепло та сонячно.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +22° (карта)
Протягом 13-14 жовтня очікується високий атмосферний тиск, вночі тумани, а вдень - ясна погода. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"13-14 жовтня в Україні - антициклон, високий атмосферний тиск, нічні тумани, денне сонце, нічна прохолода, денне тепло, словом, чудова комфортна погода.
Покрови, День захисників України та субота завтрашня подарують нам +14...+19 градусів, на заході та півдні +17...+22 градуси", - йдеться в повідомленні.
У Києві на вихідних очікується сонячна погода. Вночі +6...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.
За словами Діденко, така погода утримається в Україні і протягом наступного тижня.
Нагадаємо, 12 жовтня у західних та центральних областях України очікується туман, погіршення видимості до 200-500 м.
Погода в Україні
- Вінниця+16°... +2°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+18°... +5°
- Житомир+16°... +4°
- Запоріжжя+19°... +6°
- Івано-Франківськ+20°... +3°
- Київ+17°... +4°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+19°... +3°
- Луцьк+20°... +5°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+18°... +6°
- Одеса+21°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+21°... +3°
- Сімферополь+18°... +9°
- Суми+16°... +3°
- Тернопіль+19°... +3°
- Харків+18°... +4°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницький+18°... +2°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+17°... +1°
- Чернівці+18°... +4°