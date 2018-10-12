Під владою антициклону: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

Вночі в Україні очікуються тумани.

На вихідних в Україні буде сонячно / УНІАН

Найближчими днями через вплив антициклону в Україні буде тепло та сонячно.

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Протягом 13-14 жовтня очікується високий атмосферний тиск, вночі тумани, а вдень - ясна погода. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"13-14 жовтня в Україні - антициклон, високий атмосферний тиск, нічні тумани, денне сонце, нічна прохолода, денне тепло, словом, чудова комфортна погода.

Покрови, День захисників України та субота завтрашня подарують нам +14...+19 градусів, на заході та півдні +17...+22 градуси", - йдеться в повідомленні.

У Києві на вихідних очікується сонячна погода. Вночі +6...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

За словами Діденко, така погода утримається в Україні і протягом наступного тижня.

Нагадаємо, 12 жовтня у західних та центральних областях України очікується туман, погіршення видимості до 200-500 м.