Під владою антициклону: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

13:47, 12 жовтня 2018
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Вночі в Україні очікуються тумани.

На вихідних в Україні буде сонячно / УНІАН
На вихідних в Україні буде сонячно / УНІАН

Найближчими днями через вплив антициклону в Україні буде тепло та сонячно.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +22° (карта)

Протягом 13-14 жовтня очікується високий атмосферний тиск, вночі тумани, а вдень - ясна погода. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"13-14 жовтня в Україні - антициклон, високий атмосферний тиск, нічні тумани, денне сонце, нічна прохолода, денне тепло, словом, чудова комфортна погода.

Покрови, День захисників України та субота завтрашня подарують нам +14...+19 градусів, на заході та півдні +17...+22 градуси", - йдеться в повідомленні.

У Києві на вихідних очікується сонячна погода. Вночі +6...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

За словами Діденко, така погода утримається в Україні і протягом наступного тижня.

Нагадаємо, 12 жовтня у західних та центральних областях України очікується туман, погіршення видимості до 200-500 м.

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Теги: #погода#туман
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