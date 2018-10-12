Торнадо в Австралії залишив без електроенергії тисячі будинків (відео)
Пориви вітру досягали 144 кілометрів на годину.
В австралійському штаті Квинслед пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.
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Поривчастий вітер рухався зі швидкістю 144 кілометрів на годину, йдеться в сюжеті ТСН.
Спочатку місто накрив потужний град розміром з тенісний м'яч. Після - почався ураган і масивна злива. Негода пошкодила будинки і знищила врожай місцевих жителів.
Storm action from FIL's place at Gympie #Qldweather#Qldstorm@abcbrisbane@ABCemergencypic.twitter.com/Kh3EdAAI71— Patrick Williams (@PatrickWilliams) 11 жовтня 2018 р.
Тисячі будинків залишилися без світла в результаті нищівної торнадо в Австралії
Нагадаємо, чотири людини постраждали в результаті смерчу, який накрив місто Сун'юань провінції Цзілінь у Китаї.
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