Торнадо в Австралії залишив без електроенергії тисячі будинків (відео)

Пориви вітру досягали 144 кілометрів на годину.

В Австралії пронісся торнадо / twitter.com/dgr_dgr

В австралійському штаті Квинслед пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.

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Поривчастий вітер рухався зі швидкістю 144 кілометрів на годину, йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку місто накрив потужний град розміром з тенісний м'яч. Після - почався ураган і масивна злива. Негода пошкодила будинки і знищила врожай місцевих жителів.

Нагадаємо, чотири людини постраждали в результаті смерчу, який накрив місто Сун'юань провінції Цзілінь у Китаї.