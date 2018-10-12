Торнадо в Австралії залишив без електроенергії тисячі будинків (відео)

15:08, 12 жовтня 2018
57
0

Пориви вітру досягали 144 кілометрів на годину.

В Австралії пронісся торнадо / twitter.com/dgr_dgr
В Австралії пронісся торнадо / twitter.com/dgr_dgr

В австралійському штаті Квинслед пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.

Штормовий вітер знеструмив 140 тисяч будинків у Чехії

Поривчастий вітер рухався зі швидкістю 144 кілометрів на годину, йдеться в сюжеті ТСН.

Спочатку місто накрив потужний град розміром з тенісний м'яч. Після - почався ураган і масивна злива. Негода пошкодила будинки і знищила врожай місцевих жителів.

Нагадаємо, чотири людини постраждали в результаті смерчу, який накрив місто Сун'юань провінції Цзілінь у Китаї.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралія#торнадо
Читайте також
Бабине літо: сьогодні на всій території України по-осінньому тепло і сонячно Бабине літо: сьогодні на всій території України по-осінньому тепло і сонячно
У Колумбії 11 людей загинули в результаті сходження зсуву У Колумбії 11 людей загинули в результаті сходження зсуву
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сухо (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сухо (карта)
Синоптики попереджають про туман на заході та в центрі України Синоптики попереджають про туман на заході та в центрі України
В США смертоносний ураган «Майкл» забрав життя шести людей (відео) В США смертоносний ураган «Майкл» забрав життя шести людей (відео)
У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +17° У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +17°
Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
74 %
749 мм
6.2 м/с
51 %
Стрічка новин