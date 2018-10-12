У Колумбії 11 людей загинули в результаті сходження зсуву
Багато людей вважаються зниклими безвісти.
11 людей загинули в центральній Колумбії в результаті сходження зсуву, викликаного сильними дощами.
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Зсув зійшов в містечку Маркеталія, у результаті кілька будинків були зруйновані, 11 людей загинули, четверо постраждали, багато вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійних лих департаменту Кальдас.
Жителів закликали залишити небезпечні райони. У місті все ще йде проливний дощ, тому рятувальна операція припинена.
Нагадаємо, під час раптової повені, викликаної зливою, у місті Константіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.
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