"Ураган століття" у США: кількість жертв буревію "Майкл" зросла до 13 осіб
Влада Флориди повідомляє про значні руйнування в місті Мексико Біч.
Кількість загиблих унаслідок потужного урагану "Майкл", що днями досяг узбережжя штату Флорида та зачепив інші штати південного сходу США, й надалі зростає.
Станом на вечір п'ятниці, 12 жовтня, американські рятувальні служби зафіксували 13 летальних випадків унаслідок урагану, повідомляє DW.
Більшість жертв, у тому числі й два останні зафіксовані випадки, спричиненні падінням дерев.
Трамп відвідає постраждалі від урагану "Майкл" штати США
Раніше повідомлялося, що смерті зафіксовано у Флориді, Джорджії та Північній Кароліні. Серед загиблих - і 11-річна дівчинка.
Стихійне лихо також призвело до значних руйнувань, особливо у населеному пункті Мексико Біч. Повідомляється, що негода залишила без струму близько 432 тисяч будинків.
Наразі тривають рятувальні операції, до яких залучено військових та нацгвардію. Для пошуку людей застосовують собак, дрони, а також спецтехніку. Через наближення урагану попередження про евакуацію отримали понад 375 тисяч жителів, але багато хто відмовився евакуюватися.
Нагадаємо, "Майлк" досяг узбережжя Флориди 10 жовтня, маючи 4-категорію потужності з п'яти. Згодом сила урагану послабилася.
Погода в Україні
- Вінниця+16°... +2°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+18°... +5°
- Житомир+16°... +4°
- Запоріжжя+19°... +6°
- Івано-Франківськ+20°... +3°
- Київ+17°... +4°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+19°... +3°
- Луцьк+20°... +5°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+18°... +6°
- Одеса+21°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+21°... +3°
- Сімферополь+18°... +9°
- Суми+16°... +3°
- Тернопіль+19°... +3°
- Харків+18°... +4°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницький+18°... +2°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+17°... +1°
- Чернівці+18°... +4°