"Ураган століття" у США: кількість жертв буревію "Майкл" зросла до 13 осіб

Влада Флориди повідомляє про значні руйнування в місті Мексико Біч.

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Кількість загиблих унаслідок потужного урагану "Майкл", що днями досяг узбережжя штату Флорида та зачепив інші штати південного сходу США, й надалі зростає.

Станом на вечір п'ятниці, 12 жовтня, американські рятувальні служби зафіксували 13 летальних випадків унаслідок урагану, повідомляє DW.

Більшість жертв, у тому числі й два останні зафіксовані випадки, спричиненні падінням дерев.

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Раніше повідомлялося, що смерті зафіксовано у Флориді, Джорджії та Північній Кароліні. Серед загиблих - і 11-річна дівчинка.

Стихійне лихо також призвело до значних руйнувань, особливо у населеному пункті Мексико Біч. Повідомляється, що негода залишила без струму близько 432 тисяч будинків.

Наразі тривають рятувальні операції, до яких залучено військових та нацгвардію. Для пошуку людей застосовують собак, дрони, а також спецтехніку. Через наближення урагану попередження про евакуацію отримали понад 375 тисяч жителів, але багато хто відмовився евакуюватися.

Нагадаємо, "Майлк" досяг узбережжя Флориди 10 жовтня, маючи 4-категорію потужності з п'яти. Згодом сила урагану послабилася.