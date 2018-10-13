Бабине літо: сьогодні на всій території України по-осінньому тепло і сонячно

09:58, 13 жовтня 2018
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У деяких регіонах температура підніметься до 23º тепла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода сьогодні, 13 жовтня, на всій території України очікується суха і сонячна.

За даними Укргідрометцентру, в деяких регіонах температура підніметься до 23º тепла.

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За заході України сьогодні буде сонячно, температура коливається від 16º до 23º (в Ужгороді) тепла.

У північних регіонах також очікується суха і сонячна погода, температура від 15º до 19º тепла.

У південних областях повітря прогріється до 19º, опадів не очікується.

На сході стовпчик термометра підніметься також до 19º тепла, без опадів.

У центральних областях опадів не очікується, повітря прогріється до +19º.

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Теги: #погода
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