Прогноз погоди на 14 жовтня: осіннє сонце продовжить дарувати тепло (карта)
Середня температура у неділю коливатиметься від +14 до +19 градусів.
Погода в Україні у неділю, 14 жовтня, буде сонячною та теплою. Найспекотніше буде на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також у західних областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
"14 жовтня над Україною залишиться антициклон, масштабна зона високого атмосферного тиску, який зумовить в усіх областях суху, переважно сонячну, погоду", – пише метеоролог.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сухо (карта)
Середня температура у неділю коливатиметься від +14 до +19 градусів. А ось у західних та південних областях буде спекотніше: до +17...+22 градусів.
Синоптики зазначають, що вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 14 жовтня – також сонячно. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до позначок +15...+17 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 14 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19...+21
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +17..+19
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +17...+19
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +16...+18
Погода в Україні
- Вінниця+17°... +4°
- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+20°... +5°
- Житомир+17°... +5°
- Запоріжжя+20°... +7°
- Івано-Франківськ+20°... +1°
- Київ+17°... +6°
- Кіровоград+19°... +4°
- Луганськ+20°... +4°
- Луцьк+20°... +6°
- Львів+18°... +6°
- Миколаїв+21°... +6°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+19°... +7°
- Рівне+20°... +5°
- Сімферополь+20°... +10°
- Суми+18°... +5°
- Тернопіль+18°... +5°
- Харків+18°... +6°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницький+18°... +5°
- Черкаси+18°... +4°
- Чернігів+18°... +2°
- Чернівці+18°... +6°