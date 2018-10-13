Прогноз погоди на 14 жовтня: осіннє сонце продовжить дарувати тепло (карта)

Середня температура у неділю коливатиметься від +14 до +19 градусів.

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Погода в Україні у неділю, 14 жовтня, буде сонячною та теплою. Найспекотніше буде на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також у західних областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

"14 жовтня над Україною залишиться антициклон, масштабна зона високого атмосферного тиску, який зумовить в усіх областях суху, переважно сонячну, погоду", – пише метеоролог.

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Середня температура у неділю коливатиметься від +14 до +19 градусів. А ось у західних та південних областях буде спекотніше: до +17...+22 градусів.

Синоптики зазначають, що вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 14 жовтня – також сонячно. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до позначок +15...+17 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 14 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19...+21

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17..+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +17...+19

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +16...+18