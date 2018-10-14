Ураган «Леслі» досягнув берегів Португалії, українців попередили про небезпеку (відео)
Очікується, що до вечора неділі потужність «Леслі» піде на спад.
Ураган «Леслі» у неділю, 14 жовтня, досягнув материкової частини Португалії.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Національний центр з спостереження за ураганами США.
У низці міст Португалії та Іспанії, в тому числі в Порту і Лісабоні, очікуються небезпечні вітри, високі хвилі й сильні зливи.
Швидкість вітру в цих населених пунктах досягне 110 кілометрів на годину, дощі можуть призвести до повеней.
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У свою чергу, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від відвідування окремих районів Португалії через ураган.
"У зв'язку з наближенням до материковій частині Португалії урагану "Леслі" і за повідомленнями Національної служби цивільного захисту Португальської Республіки, посольство України в Португалії рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від відвідування окремих регіонів країни (Сетубал, Лісабон, Сантарем, Лейрія, Коїмбра і Авейру)", - йдеться в повідомленні.
Тим громадянам, які вже перебувають на території зазначених регіонів, в МЗС України порекомендували уникати лісових місцевостей, пляжів та відкритого простору за межами міської зони, і по можливості залишатися в приміщеннях.
"Найбільш критичним для території Португалії буде період до 16:00 14 жовтня - можливі пориви вітру до 130 км/ч по всій території республіки, місцями до 190 км/ч, а також - штормові хвилі на всьому узбережжі країни", - відзначили в МЗС.
Українцям також рекомендували відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб, а в разі потрапляння в небезпечну ситуацію, насамперед, дзвонити в португальську рятувальну службу за номером "112".
Як повідомлялося, в середині цього тижня негода вже обрушилася на Балеарські острови, в результаті повені загинуло як мінімум 9 осіб 20 пропали безвісти. Найсильніше постраждало від шторму місто Сант-Лоренс-дес-Кардассар за 60 кілометрівх від Пальми-де-Майорки.
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