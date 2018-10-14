Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо в Україні у розпалі (карта)
У Києві понеділок буде сухим та теплим, вдень до +16...+18 градусів.
Погода в Україні у понеділок, 15 жовтня, буде сонячною та подекуди навіть спекотною. Синоптики обіцяють навіть до + 23 градусів у західних областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
"15 жовтня на вулиці буде оця краса - сонце, тепло, жовте листя та калейдоскоп осінніх яскравих квітів. В усіх областях дощів не передбачається, з метеорологічних явищ – хіба тумани з серпанками", – пише метеоролог.
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За її словами, температура повітря буде високою, вдень до +17...+21 градуса, у південних та західних областях – до +23 градусів.
У Києві понеділок буде сухим та теплим, вдень до +16...+18 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 15 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21...+23
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17..+19
Рівне – +18...+20
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +17...+19
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +17...+19
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +5°
- Дніпро+21°... +8°
- Донецьк+21°... +10°
- Житомир+17°... +4°
- Запоріжжя+24°... +10°
- Івано-Франківськ+21°... +3°
- Київ+17°... +7°
- Кіровоград+18°... +8°
- Луганськ+21°... +9°
- Луцьк+21°... +7°
- Львів+19°... +8°
- Миколаїв+22°... +11°
- Одеса+21°... +11°
- Полтава+22°... +8°
- Рівне+21°... +6°
- Сімферополь+22°... +11°
- Суми+19°... +7°
- Тернопіль+20°... +6°
- Харків+23°... +7°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницький+19°... +6°
- Черкаси+17°... +11°
- Чернігів+16°... +6°
- Чернівці+20°... +6°