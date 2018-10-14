Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо в Україні у розпалі (карта)

У Києві понеділок буде сухим та теплим, вдень до +16...+18 градусів.

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Погода в Україні у понеділок, 15 жовтня, буде сонячною та подекуди навіть спекотною. Синоптики обіцяють навіть до + 23 градусів у західних областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

"15 жовтня на вулиці буде оця краса - сонце, тепло, жовте листя та калейдоскоп осінніх яскравих квітів. В усіх областях дощів не передбачається, з метеорологічних явищ – хіба тумани з серпанками", – пише метеоролог.

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За її словами, температура повітря буде високою, вдень до +17...+21 градуса, у південних та західних областях – до +23 градусів.

У Києві понеділок буде сухим та теплим, вдень до +16...+18 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 15 жовтня, у містах України:

Ужгород – +21...+23

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17..+19

Рівне – +18...+20

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +17...+19