Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)

08:14, 15 жовтня 2018
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По всій країні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +19°.

На заході України сонячно. Температура до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +18°.

Прогноз на 15 жовтня / УНІАН
Прогноз на 15 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 жовтня - день Куприяна та Устини. З сьогоднішнього дня настає глибока осінь. У період з 15 до 23 жовтня, за народними прикметами, слід очікувати і заморозків і похолодання. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то зима прийде через сорок днів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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