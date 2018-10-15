У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +17°
Ввечері у столиці до +10°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 жовтня в Києві без опадів, температура до +17°.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)
Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 2,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде у 18:13.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+22°... +7°
- Дніпро+26°... +9°
- Донецьк+24°... +7°
- Житомир+22°... +8°
- Запоріжжя+26°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +2°
- Київ+21°... +8°
- Кіровоград+25°... +8°
- Луганськ+24°... +6°
- Луцьк+22°... +6°
- Львів+20°... +7°
- Миколаїв+25°... +9°
- Одеса+22°... +11°
- Полтава+24°... +10°
- Рівне+23°... +5°
- Сімферополь+25°... +10°
- Суми+23°... +9°
- Тернопіль+21°... +5°
- Харків+24°... +9°
- Херсон+26°... +10°
- Хмельницький+22°... +7°
- Черкаси+21°... +8°
- Чернігів+23°... +5°
- Чернівці+23°... +7°
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Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів:3 %
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