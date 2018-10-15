У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +17°

08:30, 15 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +10°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 жовтня в Києві без опадів, температура до +17°.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)

Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#Киев
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