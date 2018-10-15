Синоптик розповіла, коли в Україні почнеться похолодання

11:00, 15 жовтня 2018
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У неділю в деяких регіонах температура впаде до +9 градусів.

Похолодання в Україні почнеться у неділю / УНІАН
Похолодання в Україні почнеться у неділю / УНІАН

Майже увесь тиждень в Україні зберігатиметься тепла погода, похолодання очікується у неділю, 21 жовтня.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +17°

Опадів цього тижня в Україні не очікується. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"В усіх областях дощів не передбачається, з метеорологічних явищ - хіба тумани з серпанками, температура повітря висока, вдень +17...+21 градус, на півдні та заході до +23 градусів.

У нічні години, звичайно, свіжо, навіть холодно, +3...+9 градусів, місцями +1...+4 градуси", - пише вона.

За словами Діденко, похолодання 21 жовтня почнеться на заході України. Температура знизиться до +9...+15 градусів.

Нагадаємо, у понеділок, 15 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

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Теги: #погода#похолодання
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