Новий удар стихії: в Індонезії в результаті повені загинули 22 людини

13:30, 15 жовтня 2018
110
0

15 осіб також зникли безвісти.

Індонезія постраждала від повені / REUTERS
Індонезія постраждала від повені / REUTERS

Після землетрусу і цунамі в Індонезії сталася повінь. У результаті загинули 22 людини, 15 зникли безвісти.

У Колумбії 11 людей загинули в результаті сходження зсуву

Повінь також викликала сходження зсувів у провінції Західна Суматра і Північна Суматра. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Стихія зруйнувала щонайменше 48 будинків, ведуться евакуація і пошуково-рятувальна операція. Сильні опади стали причиною загибелі людей, серед яких 11 дітей.

Ймовірно, десятки людей опинилися похованими під потоками бруду раптових повеней, тому кількість загиблих може збільшитися під час пошукових робіт. Робота рятувальників ускладнюється умовами гірської місцевості і поганим станом доріг у районі лиха.

Нагадаємо, ураган «Леслі» у неділю, 14 жовтня, досяг материкової частини Португалії. У ряді міст Португалії та Іспанії, у тому числі в Порту і Лісабоні, очікуються небезпечний вітер, високі хвилі і сильні дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Індонезія#повінь
Читайте також
Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз)
Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4 У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°
В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +25° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +25° (карта)
Руйнівна повінь накрила південь Франції: загинули щонайменше 13 осіб (фото, відео) Руйнівна повінь накрила південь Франції: загинули щонайменше 13 осіб (фото, відео)
Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
68 %
754 мм
3.4 м/с
3 %
Стрічка новин