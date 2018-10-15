Новий удар стихії: в Індонезії в результаті повені загинули 22 людини

15 осіб також зникли безвісти.

Індонезія постраждала від повені / REUTERS

Після землетрусу і цунамі в Індонезії сталася повінь. У результаті загинули 22 людини, 15 зникли безвісти.

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Повінь також викликала сходження зсувів у провінції Західна Суматра і Північна Суматра. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Стихія зруйнувала щонайменше 48 будинків, ведуться евакуація і пошуково-рятувальна операція. Сильні опади стали причиною загибелі людей, серед яких 11 дітей.

Ймовірно, десятки людей опинилися похованими під потоками бруду раптових повеней, тому кількість загиблих може збільшитися під час пошукових робіт. Робота рятувальників ускладнюється умовами гірської місцевості і поганим станом доріг у районі лиха.

Нагадаємо, ураган «Леслі» у неділю, 14 жовтня, досяг материкової частини Португалії. У ряді міст Португалії та Іспанії, у тому числі в Порту і Лісабоні, очікуються небезпечний вітер, високі хвилі і сильні дощі.