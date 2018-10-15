Погода на завтра: в Україні буде сонячно, місцями синоптики обіцяють літні +25°

В Україні завтра потепліє.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +23°.

За народним прогнозом, 16 жовтня — Діонісія (Дениса) священномученика. Денис скочує сонце вниз. Низькі темні хмари віщують холод, можливо, і снігопад. Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода. Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекай негоди. Якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.

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