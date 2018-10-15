Погода на завтра: в Україні буде сонячно, місцями синоптики обіцяють літні +25°
В Україні завтра потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)
Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +25°.
На заході України без опадів. Температура до +22°.
У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +23°.
За народним прогнозом, 16 жовтня — Діонісія (Дениса) священномученика. Денис скочує сонце вниз. Низькі темні хмари віщують холод, можливо, і снігопад. Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода. Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекай негоди. Якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+22°... +7°
- Дніпро+26°... +9°
- Донецьк+24°... +7°
- Житомир+22°... +8°
- Запоріжжя+26°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +2°
- Київ+21°... +8°
- Кіровоград+25°... +8°
- Луганськ+24°... +6°
- Луцьк+22°... +6°
- Львів+20°... +7°
- Миколаїв+25°... +9°
- Одеса+22°... +11°
- Полтава+24°... +10°
- Рівне+23°... +5°
- Сімферополь+25°... +10°
- Суми+23°... +9°
- Тернопіль+21°... +5°
- Харків+24°... +9°
- Херсон+26°... +10°
- Хмельницький+22°... +7°
- Черкаси+21°... +8°
- Чернігів+23°... +5°
- Чернівці+23°... +7°