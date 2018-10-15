Завтра у Києві без опадів, температура до +20°

17:00, 15 жовтня 2018
52
0

У столиці завтра потепліє.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 жовтня в Києві без опадів, температура до +20°.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)

Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:19, а зайде у 18:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Киев
Читайте також
Завтра у Києві без опадів, температура до +22° Завтра у Києві без опадів, температура до +22°
Сьогодні у Києві побито історичний температурний рекорд 100-річної давнини Сьогодні у Києві побито історичний температурний рекорд 100-річної давнини
Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз)
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4 У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4
Повінь на півдні Франції: уточнено число загиблих (відео) Повінь на півдні Франції: уточнено число загиблих (відео)
Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Руйнівна повінь накрила південь Франції: загинули щонайменше 13 осіб (фото, відео) Руйнівна повінь накрила південь Франції: загинули щонайменше 13 осіб (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
68 %
754 мм
3.4 м/с
3 %
Стрічка новин