Завтра у Києві без опадів, температура до +20°
У столиці завтра потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 жовтня в Києві без опадів, температура до +20°.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +21° (карта)
Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 2,5 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:19, а зайде у 18:07.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Дніпро+26°... +9°
- Донецьк+24°... +7°
- Житомир+22°... +8°
- Запоріжжя+26°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +2°
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