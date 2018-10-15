Завтра у Києві без опадів, температура до +20°

У столиці завтра потепліє.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 жовтня в Києві без опадів, температура до +20°.

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Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:19, а зайде у 18:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

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