Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус

18:56, 15 жовтня 2018
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Підземні поштовхи магнітудою 4,7 бали Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував 15 жовтня о 13:42 на глибині 10 кілометрів.

Повідомлень про те, що в Бердянську відчули землетрус, немає / фото УНІАН
Повідомлень про те, що в Бердянську відчули землетрус, немає / фото УНІАН

Землетрус магнітудою 4,7 стався сьогодні, 15 жовтня на кордоні між Україною і Росією в Азовському морі.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр. За його даними, підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км о 13:42.

Епіцентр землетрусу знаходився за 58 км від Бердянська Запорізької області.

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Водночас в управлінні МНС Росії по Краснодарському краю з посиланням на геофізичну службу Російської академії наук зазначили, що магнітуда становила 4,3, підземні поштовхи зафіксовано на глибині 5 км.

«Згідно з доповіддю оперативних чергових служб порятунку Єйського, Приморсько-Ахтарського і Темрюкського районів, мешканцями поштовхи не відчувалися, жертв і руйнувань немає. Евакуація населення не проводилася. Об'єкти життєзабезпечення та економіки працюють у штатному режимі», -заявили в крайовому МНС.

Як повідомляв УНІАН, число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищила 2 тисячі осіб.

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Теги: #землетрус#бердянськ
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