Руйнівна повінь накрила південь Франції: загинули щонайменше 13 осіб (фото, відео)
За кілька годин там випала кількамісячна норма опадів.
Раптові повені на півдні Франції спричинили загибель щонайменше 13 осіб.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представників влади. Дев'ятеро з них загинули в містечку Треб поблизу Каркассонна, зазначив речник французького міністерства внутрішніх справ. Ще п'ятеро осіб зазнали серйозних травм, а одна людина зникла безвісти.
Водні артерії на південному заході Франції перетворилися на бурхливі потоки. За кілька годин випала кількамісячна норма опадів.
У муніципалітет Вільгаянк повінь прийшла настільки швидко, що люди опинилися у пастці на дахах своїх будинків. Стихія знесла міст і затопила багато доріг довкола міста, тому людей довелося евакуювати вертольотами.
Подекуди рівень річок піднімався на понад шість метрів, а сила потоку була настільки значною, що рятувальні служби не могли дістатися місця події на човнах.
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