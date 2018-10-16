В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +25° (карта)
По всій країні сьогодні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.
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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +25°.
На заході України без опадів. Температура до +22°.
У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +23°.
За народним прогнозом, 16 жовтня — Діонісія (Дениса) священномученика. Денис скочує сонце вниз. Низькі темні хмари віщують холод, можливо, і снігопад. Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода. Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекай негоди. Якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+22°... +7°
- Дніпро+24°... +9°
- Донецьк+24°... +8°
- Житомир+22°... +7°
- Запоріжжя+25°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +4°
- Київ+22°... +8°
- Кіровоград+24°... +7°
- Луганськ+23°... +6°
- Луцьк+23°... +8°
- Львів+20°... +9°
- Миколаїв+24°... +9°
- Одеса+24°... +9°
- Полтава+23°... +10°
- Рівне+24°... +7°
- Сімферополь+24°... +10°
- Суми+22°... +7°
- Тернопіль+22°... +6°
- Харків+23°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницький+24°... +7°
- Черкаси+21°... +7°
- Чернігів+22°... +5°
- Чернівці+23°... +7°