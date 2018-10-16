У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°

08:30, 16 жовтня 2018
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У столиці сьогодні буде тепло.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 жовтня в Києві без опадів, температура до +20°.

розповіла Синоптик, коли в Україні почнеться похолодання

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:19, а зайде у 18:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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