Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

09:31, 16 жовтня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У вівторок, 16 жовтня, на більшій частині території України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"16 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди на сьогодні. В Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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