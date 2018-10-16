Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У вівторок, 16 жовтня, на більшій частині території України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"16 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди на сьогодні. В Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.