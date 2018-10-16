Повінь на півдні Франції: уточнено число загиблих (відео)

10:48, 16 жовтня 2018
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У результаті повені загинули 11 осіб.

Наслідки повені у Франції / REUTERS
Наслідки повені у Франції / REUTERS

У результаті повені на півдні Франції в департаменті Од загинули 11 людей, ще 8 осіб були поранені. Двоє числяться зниклими безвісти.

У Колумбії 11 людей загинули в результаті сходження зсуву

Усього за п'ять годин в Каркассоні випало 300 мм опадів, річки, що оточують Нарбон, вийшли з берегів, затопивши вулиці та будівлі. Людей евакуювали за допомогою вертольотів, повідомляє Euronews.

За останній час це вже друга велика повінь на півдні Франції. Кілька днів тому в департаменті Вар також пройшли потужні зливи, річки так само вийшли з берегів. Сильно постраждав курорт Сант-Максим: там потоки води змили в море автомобіль, у результаті двоє людей загинули.

Нагадаємо, після землетрусу і цунамі в Індонезії сталася повінь. У результаті загинули 22 людини, 15 знкикли безвісти.

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Теги: #Франція
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