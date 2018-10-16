У Китаї стався землетрус магнітудою 5,4

11:51, 16 жовтня 2018
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Землетрус стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Вранці 16 жовтня в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,4.

Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 44,19 градуса північної широти і 82,53 градуса східної довготи. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформація про руйнування постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.

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Теги: #землетрус#Китай
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