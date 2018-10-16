Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні
Уже 20 жовтня у західних областях України почнеться похолодання.
З 20 жовтня в Україні почнеться похолодання, місцями також очікуються дощі.
Прогноз погоди на завтра, 17 жовтня. В Україні збережеться тепла та суха погода. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°
"У середу знову повсюди в Україні без опадів, сонячно та тепло, +17..+22 градуси, подекуди до +23, +24 градусів", - пише вона.
Діденко також попереджає про тумани, які погіршують видимість на дорогах.
За прогнозами синоптика, похолодання в Україні почнеться 20 жовтня із західних областей.
"Синоптичне раювання підійде до завершення з 20 жовтня: спочатку похолодає на заході, далі - у більшості областей. І навіть з'являться періодичні дощі, які, чесно кажучи, вже й потрібні, щоб трохи змити пилюку та пригасити ймовірні пожежі", - пише Діденко.
Нагадаємо, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.
Погода в Україні
- Вінниця+22°... +7°
- Дніпро+24°... +9°
- Донецьк+24°... +8°
- Житомир+22°... +7°
- Запоріжжя+25°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +4°
- Київ+22°... +8°
- Кіровоград+24°... +7°
- Луганськ+23°... +6°
- Луцьк+23°... +8°
- Львів+20°... +9°
- Миколаїв+24°... +9°
- Одеса+24°... +9°
- Полтава+23°... +10°
- Рівне+24°... +7°
- Сімферополь+24°... +10°
- Суми+22°... +7°
- Тернопіль+22°... +6°
- Харків+23°... +8°
- Херсон+25°... +9°
- Хмельницький+24°... +7°
- Черкаси+21°... +7°
- Чернігів+22°... +5°
- Чернівці+23°... +7°