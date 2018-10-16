Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні

12:50, 16 жовтня 2018
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Уже 20 жовтня у західних областях України почнеться похолодання.

У суботу в Україні почнеться похолодання / УНІАН
У суботу в Україні почнеться похолодання / УНІАН

З 20 жовтня в Україні почнеться похолодання, місцями також очікуються дощі.

Прогноз погоди на завтра, 17 жовтня. В Україні збережеться тепла та суха погода. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°

"У середу знову повсюди в Україні без опадів, сонячно та тепло, +17..+22 градуси, подекуди до +23, +24 градусів", - пише вона.

Діденко також попереджає про тумани, які погіршують видимість на дорогах.

За прогнозами синоптика, похолодання в Україні почнеться 20 жовтня із західних областей. 

"Синоптичне раювання підійде до завершення з 20 жовтня: спочатку похолодає на заході, далі - у більшості областей. І навіть з'являться періодичні дощі, які, чесно кажучи, вже й потрібні, щоб трохи змити пилюку та пригасити ймовірні пожежі", - пише Діденко.

Нагадаємо, у вівторок, 16 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода, температура до +25°.

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Теги: #погода#похолодання
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