Тропічний шторм "Леслі": у Португалії постраждали 27 людей
Через негоду 300 тисяч будинків залишилися без електрики.
У результаті тропічного шторму "Леслі", який накрив Португалію 14 жовтня, постраждали щонайменше 27 осіб.
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Через негоду 300 тисяч будинків залишилися без електрики. Найбільше постраждали округи Лейрія і Коїмбра, повідомляє Euronews.
Шторм також торкнувся Іспаніъ. У муніципалітеті Самора швидкість вітру досягала 100 км/год. Надзвичайні служби Іспанії випустили попередження про загрозу повеней на півночі країни.
Нагадаємо, десять осіб, серед яких двоє підданих Великобританії і громадянка Нідерландів, загинули в результаті повені на іспанській Майорці.
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