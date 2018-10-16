Тропічний шторм "Леслі": у Португалії постраждали 27 людей

14:33, 16 жовтня 2018
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Через негоду 300 тисяч будинків залишилися без електрики.

Наслідки шторму у Португалії / REUTERS
Наслідки шторму у Португалії / REUTERS

У результаті тропічного шторму "Леслі", який накрив Португалію 14 жовтня, постраждали щонайменше 27 осіб.

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Через негоду 300 тисяч будинків залишилися без електрики. Найбільше постраждали округи Лейрія і Коїмбра, повідомляє Euronews.

Шторм також торкнувся Іспаніъ. У муніципалітеті Самора швидкість вітру досягала 100 км/год. Надзвичайні служби Іспанії випустили попередження про загрозу повеней на півночі країни.

Нагадаємо, десять осіб, серед яких двоє підданих Великобританії і громадянка Нідерландів, загинули в результаті повені на іспанській Майорці.

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Теги: #шторм#Португалія
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