Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів

15:41, 16 жовтня 2018
55
0

Повідомлень про жертви поки не надходило.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У вівторок, 16 жовтня, у Тихому океані біля берегів Нової Каледонії сталася серія землетрусів магнітудою вище 6,0.

Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус

Найпотужніший землетрус стався в 167 км на схід від села Тадіне. Його магнітуда склала 6,4, вогнище залягало на глибині 10 км, передає Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не публікував попереджень.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрус
Читайте також
Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Кількість жертв урагану «Майкл» в США зросла до 29 Кількість жертв урагану «Майкл» в США зросла до 29
Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів
Тропічний шторм "Леслі": у Португалії постраждали 27 людей Тропічний шторм "Леслі": у Португалії постраждали 27 людей
Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні Останні теплі дні: синоптик попередила про похолодання в Україні
Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека Майже по всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +20°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
54 %
756 мм
8.0 м/с
0 %
Стрічка новин