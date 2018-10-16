Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів

Повідомлень про жертви поки не надходило.

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У вівторок, 16 жовтня, у Тихому океані біля берегів Нової Каледонії сталася серія землетрусів магнітудою вище 6,0.

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Найпотужніший землетрус стався в 167 км на схід від села Тадіне. Його магнітуда склала 6,4, вогнище залягало на глибині 10 км, передає Xinhua з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не публікував попереджень.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.