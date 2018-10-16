Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз)

По всій країні буде сонячно.

В Україні завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 жовтня по всій Україні очікується ясна погода, температура до +24°.

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Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях буде ясно. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +24°.

За народним прогнозом, 17 жовтня — священномученика Єрофея. Після Єрофея і зима шубу одягає. Після Єрофея холод і буря лісовика змушує крізь землю провалюватися.

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