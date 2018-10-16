Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +24° (відеопрогноз)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 жовтня по всій Україні очікується ясна погода, температура до +24°.
В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +25° (карта)
Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.
На заході України без опадів. Температура до +24°.
У північних областях буде ясно. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +24°.
За народним прогнозом, 17 жовтня — священномученика Єрофея. Після Єрофея і зима шубу одягає. Після Єрофея холод і буря лісовика змушує крізь землю провалюватися.
Прогноз погоди в Україні на середу, 17 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+24°... +9°
- Донецьк+24°... +8°
- Житомир+22°... +7°
- Запоріжжя+25°... +9°
- Івано-Франківськ+22°... +4°
- Київ+22°... +8°
- Кіровоград+24°... +7°
- Луганськ+23°... +6°
- Луцьк+23°... +8°
- Львів+20°... +9°
- Миколаїв+24°... +9°
- Одеса+24°... +9°
- Полтава+23°... +10°
- Рівне+24°... +7°
- Сімферополь+24°... +10°
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