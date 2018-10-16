Завтра у Києві без опадів, температура до +22°

У столиці завтра очікується сонячна погода.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 жовтня, у Києві без опадів, температура до +22°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +22°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:21, а зайде у 18:05.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня по всій Україні очікується ясна погода, температура до +24°.

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