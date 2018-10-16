Сьогодні у Києві побито історичний температурний рекорд 100-річної давнини (відео)

16:31, 16 жовтня 2018
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З 1916 року температура у столиці в день 16 жовтня не перевищувала 22,3°.

У Києві зафіксували новий температурний рекорд / фото УНІАН
У Києві зафіксували новий температурний рекорд / фото УНІАН

Сьогодні в Києві о 15:00 температура становила 23° тепла, що стало новим температурним рекордом з 1916 року.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

"Щойно столиця України побила історичний температурний рекорд. На 15 годину, 16 жовтня 2018 року, температура становила 23°. До цього найвища температура для 16 жовтня у Києві була 22,3° у 1916 році", - заявили синоптики.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами синоптиків, з 20 жовтня в Україні почнеться похолодання, місцями також очікуються дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#температурний рекорд
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