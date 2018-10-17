Кількість жертв урагану «Майкл» в США зросла до 29

03:47, 17 жовтня 2018
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Сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Ураган пошкодив кілька винищувачів F-22 / Twitter/Christine Lynch
Ураган пошкодив кілька винищувачів F-22 / Twitter/Christine Lynch

Кількість жертв урагану «Майкл», який майже тиждень тому обрушився на США, зросла як мінімум до 29 осіб.

"Ураган століття" у США: кількість жертв буревію "Майкл" зросла до 13 осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рятувальників. Відзначається, що рятувальники знаходять тіла загиблих під час боротьби з наслідками урагану. Сотні людей вважаються зниклими безвісти, тому екстрені служби прогнозують, що кількість загиблих ще зросте.

Рятувальники розповіли, що в даний час вони намагаються зв'язатися з 1135 людьми, які не виходять на зв'язок зі своїми сім'ями і друзями. Ураган пошкодив кілька винищувачів F-22.

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Теги: #ураган#Майкл
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