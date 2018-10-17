Кількість жертв урагану «Майкл» в США зросла до 29
Сотні людей вважаються зниклими безвісти.
Кількість жертв урагану «Майкл», який майже тиждень тому обрушився на США, зросла як мінімум до 29 осіб.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на рятувальників. Відзначається, що рятувальники знаходять тіла загиблих під час боротьби з наслідками урагану. Сотні людей вважаються зниклими безвісти, тому екстрені служби прогнозують, що кількість загиблих ще зросте.
Рятувальники розповіли, що в даний час вони намагаються зв'язатися з 1135 людьми, які не виходять на зв'язок зі своїми сім'ями і друзями. Ураган пошкодив кілька винищувачів F-22.
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