Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

08:11, 17 жовтня 2018
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Місцями температура до +24°.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН
В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 жовтня по всій Україні очікується ясна погода, температура до +24°.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях буде ясно. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +24°.

Прогноз на 17 жовтня / УНІАН
Прогноз на 17 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 жовтня — священномученика Єрофея. Після Єрофея і зима шубу одягає. Після Єрофея холод і буря лісовика змушує крізь землю провалюватися.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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