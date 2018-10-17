Синоптики попереджають про туман у Києві

08:59, 17 жовтня 2018
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Видимість впаде до 200-500 м.

Киян попереджають про туман / Фото УНІАН
Киян попереджають про туман / Фото УНІАН

Сьогодні, 17 жовтня, у Києві очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вранці 17 жовтня туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на 17 жовтня. У столиці без опадів, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 2,9 м/с.

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Теги: #Київ#погода#туман
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