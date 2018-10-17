У Небрасці пройшов рекордний снігопад (відео)
У місті Лінкольн випало майже 9 см снігу.
В американському штаті Небраска пройшов рекордний снігопад, залишивши тисячі людей без електроенергії.
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У місті Лінкольн випало майже 9 см снігу, що стало рекордом: за всю історію спостережень (записи про погоду з'явилися в кінці 19 століття) у цьому населеному пункті 14 жовтня жодного разу не було снігу, повідомляє Omaha World-herald.
У найбільшому місті штату Омасі місцями зафіксували близько 3,8 см опадів.
Снігопад призвів до проблем на дорогах, повалив дерева. Погода погіршилася майже по всій Небрасці, проте вже найближчим часом очікується потепління.
Нагадаємо, ранній снігопад приніс в канадську провінцію Альберта більше 30 см опадів.
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