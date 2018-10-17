В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 17 жовтня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"17 жовтня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Пожежна небезпека очікується майже по всій Україні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, з 20 жовтня в Україні почнеться сильне похолодання, місцями також очікуються дощі.