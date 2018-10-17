Похолодання та дощі: синоптик розповіла про різку зміну погоди в Україні

На вихідних в Україні температура повітря знизиться до +9...+12 градусів.

На вихідних в Україні похолодає / УНІАН

20-21 жовтня очікується похолодання в Україні. Температура повітря місцями знизиться до +9...+12 градусів.

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Крім того, на вихідних до України прийдуть дощі. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"20-21 жовтня в Україну почне заходити холодніша повітряна маса. Оцей метеорологічний "рахат-лукум" скоро закінчиться...

Тому спочатку на заході, а потім у більшості областей України денна температура повітря знизиться впродовж суботи-неділі до +9...+13 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у суботу, 20 жовтня, тепла погода втримається лише у південних та східних областях. Також найближчими вихідними в Україні почнуться дощі.

Найближчими днями по всій країні утримається тепла погода, без опадів: температура до +18...+24 градусів.

Нагадаємо, 16 жовтня в Києві о 15:00 температура становила 23 градуси тепла, що стало новим температурним рекордом з 1916 року.