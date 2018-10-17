Похолодання та дощі: синоптик розповіла про різку зміну погоди в Україні
На вихідних в Україні температура повітря знизиться до +9...+12 градусів.
20-21 жовтня очікується похолодання в Україні. Температура повітря місцями знизиться до +9...+12 градусів.
Погода на сьогодні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Крім того, на вихідних до України прийдуть дощі. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"20-21 жовтня в Україну почне заходити холодніша повітряна маса. Оцей метеорологічний "рахат-лукум" скоро закінчиться...
Тому спочатку на заході, а потім у більшості областей України денна температура повітря знизиться впродовж суботи-неділі до +9...+13 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, у суботу, 20 жовтня, тепла погода втримається лише у південних та східних областях. Також найближчими вихідними в Україні почнуться дощі.
Найближчими днями по всій країні утримається тепла погода, без опадів: температура до +18...+24 градусів.
Нагадаємо, 16 жовтня в Києві о 15:00 температура становила 23 градуси тепла, що стало новим температурним рекордом з 1916 року.
Погода в Україні
- Вінниця+21°... +8°
- Дніпро+25°... +8°
- Донецьк+25°... +7°
- Житомир+21°... +5°
- Запоріжжя+25°... +8°
- Івано-Франківськ+23°... +5°
- Київ+22°... +6°
- Кіровоград+23°... +5°
- Луганськ+23°... +5°
- Луцьк+23°... +7°
- Львів+20°... +7°
- Миколаїв+24°... +6°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+24°... +10°
- Рівне+23°... +6°
- Сімферополь+23°... +10°
- Суми+23°... +7°
- Тернопіль+22°... +6°
- Харків+24°... +7°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницький+22°... +6°
- Черкаси+21°... +5°
- Чернігів+24°... +3°
- Чернівці+24°... +7°