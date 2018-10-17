Повінь на півдні Франції: у постраждалих районах триває евакуація

14:36, 17 жовтня 2018
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У результаті повені загинули 12 осіб.

Наслідки повені у Франції / REUTERS
Наслідки повені у Франції / REUTERS

На півдні Франції триває евакуація жителів населених пунктів, які постраждали від сильних повеней.

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У результаті повені загинули 12 осіб. Затоплені десятки тисяч будинків, дороги, закриті навчальні заклади, повідомляє Euronews.

У минулі вихідні в окремих районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Затоплені вулиці перетворилися на річки з сильною течією, яка змивала на своєму шляху навіть автомобілі.

Нагадаємо, у результаті тропічного шторму "Леслі", який онакрив Португалію 14 жовтня, постраждали щонайменше 27 осіб.

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Теги: #повінь#Франція
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