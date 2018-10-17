Техас постраждав від потужної повені (відео)

15:34, 17 жовтня 2018
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Усього за кілька днів місцями випало понад 25 сантиметрів дощу.

Техас постраждав від повені / twitter.com/laidbackbarker
Техас постраждав від повені / twitter.com/laidbackbarker

Американський штат Техас постраждав від сильної повені, викликаної сильними зливами. У 18 округах оголосили надзвичайний стан.

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Найбільше постраждали центральні та південні райони штату, за кілька днів там випало більше 25 сантиметрів дощу, йдеться в сюжеті ТСН.

Через дощ річки вийшли з берегів, у воді опинилися будинки і машини.

Нагадаємо, у результаті тропічного шторму "Леслі", який накрив Португалію 14 жовтня, постраждали щонайменше 27 осіб.

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Теги: #повінь#США
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