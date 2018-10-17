Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, місцями температура до +25° (відеопрогноз)

16:30, 17 жовтня 2018
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Завтра по всій країні буде тепло.

Завтра в Україні буде тепло / ДСНС
Завтра в Україні буде тепло / ДСНС

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.

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Погода на завтра. На сході без опадів, температура до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях буде ясно. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +24°.

За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — до хорошої погоди. Туман, що зникає після сходу сонця, передвіщає хорошу погоду.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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