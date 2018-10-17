Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, місцями температура до +25° (відеопрогноз)
Завтра по всій країні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.
Похолодання та дощі: синоптик розповіла про різку зміну погоди в Україні
Погода на завтра. На сході без опадів, температура до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях буде ясно. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +24°.
За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — до хорошої погоди. Туман, що зникає після сходу сонця, передвіщає хорошу погоду.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+21°... +8°
- Дніпро+25°... +8°
- Донецьк+25°... +7°
- Житомир+21°... +5°
- Запоріжжя+25°... +8°
- Івано-Франківськ+23°... +5°
- Київ+22°... +6°
- Кіровоград+23°... +5°
- Луганськ+23°... +5°
- Луцьк+23°... +7°
- Львів+20°... +7°
- Миколаїв+24°... +6°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+24°... +10°
- Рівне+23°... +6°
- Сімферополь+23°... +10°
- Суми+23°... +7°
- Тернопіль+22°... +6°
- Харків+24°... +7°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницький+22°... +6°
- Черкаси+21°... +5°
- Чернігів+24°... +3°
- Чернівці+24°... +7°
Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+12 °
Вологість:66 %
Тиск:759 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:21
Захід18:27
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин