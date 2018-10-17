У Києві завтра без опадів, вдень температура до +22°
Ввечері у столиці до +13°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня в Києві без опадів, температура до +22°.
Похолодання та дощі: синоптик розповіла про різку зміну погоди в Україні
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +22°, ввечері - до +13°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:22, а зайде у 18:02.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+21°... +8°
- Дніпро+25°... +8°
- Донецьк+25°... +7°
- Житомир+21°... +5°
- Запоріжжя+25°... +8°
- Івано-Франківськ+23°... +5°
- Київ+22°... +6°
- Кіровоград+23°... +5°
- Луганськ+23°... +5°
- Луцьк+23°... +7°
- Львів+20°... +7°
- Миколаїв+24°... +6°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+24°... +10°
- Рівне+23°... +6°
- Сімферополь+23°... +10°
- Суми+23°... +7°
- Тернопіль+22°... +6°
- Харків+24°... +7°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницький+22°... +6°
- Черкаси+21°... +5°
- Чернігів+24°... +3°
- Чернівці+24°... +7°
Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+12 °
Вологість:66 %
Тиск:759 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:21
Захід18:27
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин