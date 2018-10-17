У Києві завтра без опадів, вдень температура до +22°

17:00, 17 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +13°.

У Києві завтра буде сонячно / УНІАН
У Києві завтра буде сонячно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня в Києві без опадів, температура до +22°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +22°, ввечері - до +13°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:22, а зайде у 18:02.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#Киев
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