Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +25° (карта)

По всій країні сьогодні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях буде ясно. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +24°.

Прогноз на 18 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 жовтня — мучениці Харитини. Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На соснах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — до хорошої погоди. Туман, що зникає після сходу сонця, передвіщає хорошу погоду.

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