У Києві сьогодні температура до +22°, без опадів
У столиці сьогодні збережеться тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня в Києві без опадів, температура до +22°.
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Погода у Києві. Температура повітря вдень +22°, ввечері - до +13°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 18:02.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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