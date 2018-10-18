Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається майже по всій Україні.
Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +25° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"18-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20-21 жовтня очікується похолодання в Україні. Температура повітря місцями знизиться до +9...+12 градусів.
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