Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

09:31, 18 жовтня 2018
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Пожежна небезпека зберігається майже по всій Україні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"18-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20-21 жовтня очікується похолодання в Україні. Температура повітря місцями знизиться до +9...+12 градусів.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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