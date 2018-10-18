Погода у Києві встановила новий температурний рекорд
17 жовтня температура піднялася до +24°.
У середу, 17 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря: після полудня стовпчик термометра піднявся до +24°.
У Києві сьогодні температура до +22°, без опадів
Це значення на 3,7° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1885 та 1990 роках. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Також 17 жовтня середньодобова температура перевищила на 0,9° історичне значення 1967 року. Вона становила +15,9°, а це відповідає температурі справжнього літа.
Нагадаємо, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.
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