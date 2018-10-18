Погода у Києві встановила новий температурний рекорд

10:41, 18 жовтня 2018
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17 жовтня температура піднялася до +24°.

У Києві встановилася аномально тепла погода / УНІАН
У Києві встановилася аномально тепла погода / УНІАН

У середу, 17 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря: після полудня стовпчик термометра піднявся до +24°.

У Києві сьогодні температура до +22°, без опадів

Це значення на 3,7° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1885 та 1990 роках. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Також 17 жовтня середньодобова температура перевищила на 0,9° історичне значення  1967 року. Вона становила +15,9°, а це відповідає температурі справжнього літа.

Нагадаємо, у четвер, 18 жовтня, по всій Україні буде тепло, температура до +25°.

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Теги: #Київ#погода#рекорд
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