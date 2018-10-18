У результаті сильних дощів в Нікарагуа загинули шестеро осіб

Через негоду евакуювали майже 500 сімей.

Нікарагуа страждає від повені / REUTERS

Щонайменше шестеро людей стали жертвами проливних дощів в Нікарагуа в жовтні.

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За останні 24 години з північної провінції Матагальпа, західної провінції Леон і центральної провінції Боако були евакуйовані 496 сімей. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Нікарагуанське товариство Червоного Хреста.

Відзначається, що Червоний Хрест направив близько 208 добровольців для участі в рятувальній операції.

Раніше уряд Нікарагуа оголосив максимальний "червоний" рівень тривоги в шести провінціях біля берегів Тихого океану і двох регіонах уздовж Карибського басейну.

Нагадаємо, американський штат Техас постраждав від сильної повені, викликаної сильними зливами. У 18 округах оголосили надзвичайний стан.