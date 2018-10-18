Оман і Ємен постраждали від повені

У результаті повені загинули щонайменше троє людей.

Ємен і Оман постраждали від повені / twitter.com/TurkiAlmohaiya

Злива, яка була викликана тропічним циклоном "Любан", викликала сильну повінь у Ємені та Омані.

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У оманських провінціях Дофар і Аль-Вуста місцями випало 263 мм дощу, через повінь були перекриті дороги, передає Floodlist.

У Дофарі через повені загинула одна людина.

У Ємені сильно постраждали 6 районів провінції Аль-Махараха: Аль-Гайда, Сайхут, Ель-Масила, Кишн, Хусвейн і Аль-Хоф. За попередніми даними, загинули дві людини, 33 отримали травми.

Нагадаємо, американський штат Техас постраждав від сильної повені, викликаної сильними зливами. У 18 округах оголосили надзвичайний стан.