Оман і Ємен постраждали від повені

12:56, 18 жовтня 2018
40
0

У результаті повені загинули щонайменше троє людей.

Ємен і Оман постраждали від повені / twitter.com/TurkiAlmohaiya
Ємен і Оман постраждали від повені / twitter.com/TurkiAlmohaiya

Злива, яка була викликана тропічним циклоном "Любан", викликала сильну повінь у Ємені та Омані.

Повінь на півдні Франції: у постраждалих районах триває евакуація

У оманських провінціях Дофар і Аль-Вуста місцями випало 263 мм дощу, через повінь були перекриті дороги, передає Floodlist.

У Дофарі через повені загинула одна людина.

У Ємені сильно постраждали 6 районів провінції Аль-Махараха: Аль-Гайда, Сайхут, Ель-Масила, Кишн, Хусвейн і Аль-Хоф. За попередніми даними, загинули дві людини, 33 отримали травми.

Нагадаємо, американський штат Техас постраждав від сильної повені, викликаної сильними зливами. У 18 округах оголосили надзвичайний стан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #повінь#Ємен#Оман
Читайте також
Погода на завтра: в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
Снігопад паралізував дорожній рух в Алмати (відео) Снігопад паралізував дорожній рух в Алмати (відео)
Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні
Погода у Києві встановила новий температурний рекорд Погода у Києві встановила новий температурний рекорд
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +25° (карта) Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +25° (карта)
Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, місцями температура до +25° (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, місцями температура до +25° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
72 %
763 мм
5.0 м/с
1 %
Стрічка новин