Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні
Уже завтра на заході України очікується похолодання.
19 жовтня буде останнім теплим днем в Україні перед сильним похолоданням, яке очікується на вихідних.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +25° (карта)
Прогноз погоди на завтра. На більшій частині Україні очікується +17...+23 градуси. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"На заході України вже можна буде понюхати перше справжнє повітря зрілої осені - похолодає, збільшиться хмарність та навіть на Закарпатті та навколо гір можливі скромні перші дощі.
На решті території ще буде сухо та +17+23 градуси", - пише вона.
За словами Діденко, 21 жовтня в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі.
А наступного тижня в Києві температура повітря впаде вночі до +3...+5, вдень +10...+11 градусів.
Нагадаємо, у середу, 17 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря: після полудня стовпчик термометра піднявся до +24°.
Погода в Україні
- Вінниця+19°... +7°
- Дніпро+22°... +9°
- Донецьк+23°... +5°
- Житомир+19°... +7°
- Запоріжжя+21°... +9°
- Івано-Франківськ+19°... +6°
- Київ+20°... +7°
- Кіровоград+21°... +7°
- Луганськ+23°... +4°
- Луцьк+21°... +7°
- Львів+18°... +7°
- Миколаїв+22°... +7°
- Одеса+21°... +8°
- Полтава+21°... +10°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+22°... +10°
- Суми+21°... +7°
- Тернопіль+19°... +6°
- Харків+22°... +7°
- Херсон+23°... +8°
- Хмельницький+20°... +8°
- Черкаси+20°... +6°
- Чернігів+21°... +6°
- Чернівці+21°... +10°