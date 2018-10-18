Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Уже завтра на заході України очікується похолодання.

До України йде похолодання / the-city.kiev

19 жовтня буде останнім теплим днем в Україні перед сильним похолоданням, яке очікується на вихідних.

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Прогноз погоди на завтра. На більшій частині Україні очікується +17...+23 градуси. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"На заході України вже можна буде понюхати перше справжнє повітря зрілої осені - похолодає, збільшиться хмарність та навіть на Закарпатті та навколо гір можливі скромні перші дощі.

На решті території ще буде сухо та +17+23 градуси", - пише вона.

За словами Діденко, 21 жовтня в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі.

А наступного тижня в Києві температура повітря впаде вночі до +3...+5, вдень +10...+11 градусів.

Нагадаємо, у середу, 17 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря: після полудня стовпчик термометра піднявся до +24°.