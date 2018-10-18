Снігопад паралізував дорожній рух в Алмати (відео)
Багато водіїв ще не встигли змінити літні шини на зимові.
У місті Алмати (Казахстан) снігопад, який триває вже кілька днів, паралізував дорожній рух.
У канадському місті Калгарі випала рекорднаі кількість снігу (фото, відео)
Через опади у місті утворилася ожеледиця, на дорогах ввечері з'явилися затори, передає NUR.KZ.
Багато водів зізнаються, що ще не встигли змінити літні шини на зимові, оскільки поки не очікували погіршення погоди. Через це автолюбителям доводиться їхати дуже повільно, що призводить до сильних заторів.
Місцеві жителі в соцмережах діляться відео заторів.
Нагадаємо, в американському штаті Небраска пройшов рекордний снігопад, залишивши тисячі людей без електроенергії.
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