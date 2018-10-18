Погода на завтра: в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
Місцями температура до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
Погода у Києві встановила новий температурний рекорд
Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +21°.
У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.
За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+19°... +7°
- Дніпро+22°... +9°
- Донецьк+23°... +5°
- Житомир+19°... +7°
- Запоріжжя+21°... +9°
- Івано-Франківськ+19°... +6°
- Київ+20°... +7°
- Кіровоград+21°... +7°
- Луганськ+23°... +4°
- Луцьк+21°... +7°
- Львів+18°... +7°
- Миколаїв+22°... +7°
- Одеса+21°... +8°
- Полтава+21°... +10°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+22°... +10°
- Суми+21°... +7°
- Тернопіль+19°... +6°
- Харків+22°... +7°
- Херсон+23°... +8°
- Хмельницький+20°... +8°
- Черкаси+20°... +6°
- Чернігів+21°... +6°
- Чернівці+21°... +10°
Віргінія, США
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Ясно і безхмарноПогода Стерлінг
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Вологість:72 %
Тиск:763 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:23
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Видимість:16 км
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