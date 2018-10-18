Погода на завтра: в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)

Місцями температура до +23°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.

За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо.

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