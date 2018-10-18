У Києві завтра без опадів, вдень температура до +20°

17:00, 18 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +11°.

У Києві завтра буде тепло / УНІАН
У Києві завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 жовтня, у Києві без опадів, температура до +20°.

Погода у Києві встановила новий температурний рекорд

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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