У Києві завтра без опадів, вдень температура до +20°

Ввечері у столиці до +11°.

У Києві завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 жовтня, у Києві без опадів, температура до +20°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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