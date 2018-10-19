Прогноз погоди на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +23° (карта)
По всій країні сьогодні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +21°.
У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.
За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Вінниця+18°... +8°
- Дніпро+21°... +9°
- Донецьк+23°... +7°
- Житомир+16°... +6°
- Запоріжжя+21°... +9°
- Івано-Франківськ+17°... +7°
- Київ+16°... +6°
- Кіровоград+21°... +8°
- Луганськ+22°... +6°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+14°... +6°
- Миколаїв+21°... +10°
- Одеса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Рівне+16°... +3°
- Сімферополь+19°... +12°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+15°... +5°
- Харків+20°... +9°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+15°... +7°
- Черкаси+20°... +6°
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