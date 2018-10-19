Прогноз погоди на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +23° (карта)

08:11, 19 жовтня 2018
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По всій країні сьогодні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях буде ясно. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.

Прогноз на 19 жовтня / УНІАН
Прогноз на 19 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 жовтня — Фома. Перший сніг сухий - буде гарне літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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