Сьогодні в Києві без опадів, температура до +20°

08:30, 19 жовтня 2018
34
0

Ввечері у столиці температура до +11°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 жовтня, у Києві без опадів, температура до +20°.

Останні теплі дні: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +20°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
До кінця доби Україну накриє туман (карта) До кінця доби Україну накриє туман (карта)
На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження
З кожним днем буде все холодніше: синоптики дали прогноз на листопад З кожним днем буде все холодніше: синоптики дали прогноз на листопад
Синоптик розповіла про сильне похолодання в Україні: місцями температура опуститься до +8 градусів Синоптик розповіла про сильне похолодання в Україні: місцями температура опуститься до +8 градусів
Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів
Погода на вихідні: в Україні похолодає, у Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає, у Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +20° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +20°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 13 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
5.7 м/с
17 %
Стрічка новин