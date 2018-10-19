В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня

09:34, 19 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається до кінця тижня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

До кінця тижня практично по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр

"19-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня буде останнім теплим днем в Україні перед сильним похолоданням, яке очікується на вихідних. 21 жовтня в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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