В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня

Пожежна небезпека утримається до кінця тижня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

До кінця тижня практично по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"19-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня буде останнім теплим днем в Україні перед сильним похолоданням, яке очікується на вихідних. 21 жовтня в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі.